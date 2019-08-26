26 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Перехватить инициативу у России в Крыму и в Донбассе Украина может лишь став миротворцем и благодетелем ещё больше, чем Россия. Она должна не отнимать, а давать, причём больше, чем даёт Россия. И то, что Украина, благодаря воле США, отказалась от такой своей роли в этих регионах, гарантированно превращает их население во врагов Украины.

Александр Халдей, , 19:36 — REGNUM

«Каплей мёда можно поймать больше мух, чем галлоном желчи», — говорит известный учитель всех влиятелей и манипуляторов Дейл Карнеги в своём классическом труде «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние». Эту книгу читали все или не только лишь все, но на Украине никому не пришло в голову перенести её смысл на проблемы с Крымом и Донбассом. Возможно, будь Украина хоть немного более суверенной, она бы прислушалась к советам Карнеги, но в её положении американской марионетки это невозможно.

Отдать концы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И это серьёзно лишает её очень сильной и эффективной политики по распространению украинства на Крым и Донбасс методами мягкой силы. Используя эти методы, Украина могла спокойно сохранить в своём составе Крым и Донбасс, продвигая украинскую идентичность и вербуя массу сторонников для своей юрисдикции. Что для этого было необходимо сделать?

1. Снять вопрос силового навязывания украинского языка, прежде чем будет достигнута безусловная лояльность украинскому гражданству русскоязычных регионов. Ещё Макиавелли советовал для удержания завоёванных княжеств поменять там правителей и оставить людям прежние обычаи.

Проповедовать украинство на удобном для Востока Украины русском языке было вполне возможно, и это было бы очень эффективно, если бы до того, как достигнута лояльность, людей не стали бы силой лишать родного языка. Ведь желание начать использовать украинский диалект должно возникнуть само и без принуждения, к языку должен возникнуть интерес, симпатия, а не отторжение. Как вызвать этот интерес?

2. Не только не создавать экономической блокады, а напротив, всячески вовлекать Восток в единое экономическое и социальное пространство. Не развязывать войну в Донбассе, платить пенсии и пособия, давать возможности для обогащения и процветания. И даже для обучения на русском языке — при условии верности украинскому государству.

Украинский язык должен был вплетаться в жизнь дончан мягко, деликатно и ненавязчиво, следом за культурными и экономическими контактами. Россия смогла удержать Чечню в составе России, предоставив чеченцам возможность быть чеченцами. Она вовсе не собиралась и никогда не соберётся русифицировать чеченцев. Украина этот урок не увидела.

Вышиванки-фест (cc) Vyshyvankafest

3. Ни в коем случае нельзя было создавать в Крыму водной, экономической и энергетической блокады. Открыть границы, дать воду, поддержать бизнес. Вспомнить притчу Карнеги о мёде и желчи. Что можно было бы этому противопоставить? Если бы крымчане не видели со стороны Украины ничего, кроме добра, заботы и помощи, они вовсе не были бы враждебны к Украине.

Больше того, Украина вполне могла привлечь Россию к важным инфраструктурным проектам в Крыму и в Донбассе. Тот же мост и те же дороги можно было бы строить вместе и эксплуатировать для обоюдной пользы. Экономический рост по обе стороны границы привёл бы к нежеланию крымчан и дончан отгораживаться от Украины — кто же кусает кормящую руку? Чтобы не кусали — надо кормить. Если кормишь, но кусают, значит, кормишь не тех.

При стратегии мягкой силы за 30 лет украинская идентичность не стала бы пугалом для миллионов русскоязычных граждан Украины. Они не рвались бы из неё, как из чумного барака. Крым оставался бы украинским. Киев получал бы деньги от Москвы за аренду морской базы в Севастополе и при этом мог бы и дальше сдерживать развитие Черноморского флота бесконечно. Донбасс продолжал бы гнать Украине уголёк и металл и вплетаться в украинское экономическое и культурное пространство.

Положительное отношение к Украине в русскоязычных регионах автоматически влекло бы симпатию к украинскому диалекту. Но для этого Украине нужно было сохранить суверенитет и задавить бандеровцев. Тогда у Украины было бы всё — и территории, и деньги, и газопровод, и влияние на Россию.

Встав на путь силового давления, Украина лишилась всех своих сильных позиций. Она потеряла всё — суверенитет, экономическое благополучие, гражданский мир, территории. Но и сейчас, случись Украине начать отыгрывать назад и включать политику мира и помощи, антиукраинские настроения способны очень поколебаться.

Разумеется, войны никто не забудет и опасения останутся надолго, но угол падения равен углу отражения. Убедить людей могла бы смена политики Киева, продолжающаяся довольно долго. Беда лишь в том, что Киев на это не способен. Его суверенитет находится полностью в руках США, а у них свои виды на роль Украины в этом мире.

Администрация президента Украины Gov.ua

Что хотят люди на Востоке Украины (да и в других её регионах тоже)? Они хотят всего двух вещей.

1. Чтобы их оставили в покое и не создавали им новых проблем вдобавок к уже существующим.

2. Чтобы им помогли решать существующие проблемы и как-то облегчили их положение.

Ничего другого от власти людям не надо. Те, кто это сделает, даст им то, что они хотят, будет для них спасителем и благодетелем. Тот, кто станет их насиловать и принуждать, станет для них врагом. Только и всего.

Украина сама сделалась для своего Востока насильником, превратив Россию в защитника и благодетеля. Никакая демагогия о российской агрессии не работает — к агрессору не ездят толпами на работу и не стремятся сохранить экономические и культурные связи. Больше того — от агрессора не ждут защиты, её ждут как раз против агрессора. То, что Украина стала агрессором к своему же населению — это заслуга США и Европы, навязавших Украине эту элиту и эту линию поведения в обмен на гарантии личной безопасности для этой элиты. Причём, гарантии безопасности вовсе не распространялись на украинский народ.

Перехватить инициативу у России в Крыму и в Донбассе Украина может лишь став миротворцем и благодетелем ещё больше, чем Россия. Она должна не отнимать, а давать, причём больше, чем даёт Россия.

Никакого другого пути возвращения своего авторитета на Востоке Украины и в Крыму не существует. И то, что Украина, благодаря воле США, отказалась от такой своей роли в этих регионах, гарантированно превращает их население во врагов Украины. Чем больше давление, тем сильнее сопротивление. И пока никаких признаков поумнения украинской элиты, к горю как бывших, так и нынешних граждан Украины, не наблюдается.