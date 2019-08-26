Москва, , 15:40 — REGNUM

В Министерстве иностранных дел РФ в курсе угроз Соединённых Штатов, которые обещают санкции в отношении любых участником предстоящей международной выставки в Дамаске. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Он напомним, что в подобных действиях Вашингтон исходит из того, что «любое присутствие на этом мероприятии будет означать поддержку, как они выражаются, сирийского режима».

«Это известная риторика, которую мы слышим регулярно в отношении Сирии и в отношении целого ряда других стран, где правительство выступает с самостоятельных позиций, не пляшет под чью-либо дудку», — подчеркнул Лавров.

Совсем наоборот ведётся себя администрация США на Восточном берегу Евфрата, отмечает глава российского внешнеполитического ведомства. Здесь, по словам Лаврова, Вашингтон не только не запрещает кому бы то ни было осуществлять какие-то проекты на территории Заевфратья, а, напротив, настоятельно призывает своих союзников и в регионе, и в Европе «делать всё, чтобы там восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать инфраструктуру и делать шаги по решению гуманитарных вопросов». Глава МИД РФ подчеркнул неприемлемость такого подхода со стороны США.

Напомним, ранее посольства США в Дамаске предупредило предпринимателей и частных лиц, планирующих принять участие в международной торговой ярмарке в Дамаске, о том, что они могут быть подвергнуты санкциям со стороны США за «ведение бизнеса с режимом Башара Асада или его соратниками», давление на который Вашингтон намерен продолжать.

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