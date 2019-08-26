Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM

Еркебулан Сапиев назначен послом Казахстан в Туркмении. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 26 августа в пресс-службе главы государства.

Ранее пост посла в Ашхабаде занимал Жандос Асанов. В этот же день Токаев подписал указ о назначении Кайрата Нурпеисова послом Казахстана в Киргизии. Ранее эту должность занимал Карим Кокрекбаев.

Еркебулан Сапиев родился в 1975 году в Москве. В 1998 году окончил Анкаринский государственный университет. С сентября 2014 года по июль 2018 года занимал пост генерального консула Казахстана в Стамбуле.

Кайрата Нурпеисова родился в 1957 году в Павлодарской области КазССР. В 1979 году окончил Павлодарский педагогический институт, а в 1986 году — Алма-Атинский институт народного хозяйства. С сентября 2013 года по июль 2019 году возглавлял представительство президента республики в парламенте.