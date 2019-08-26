Париж, , 15:38 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на «чрезвычайно неуважительное замечание Жаира Болсонару (президента Бразилии) в адрес своей супруги Брижит» на пресс-конференции в кулуарах «Большой семерки» в Биаррице, сообщает Le Figaro.

«Это печально для него и бразильцев. Бразильским женщинам, безусловно, было стыдно читать слова своего президента. Я надеюсь, что у них очень скоро будет президент, который будет выполнять поставленную задачу», — заявил глава французского государства.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, президент Бразилии Жаир Болсонару одобрительно отреагировал на пост в социальной сети Facebook, где сравнивались фотографии первой леди Бразилии Мишель Больсонаро (37 лет) и первой леди Франции Брижит Макрон (66 лет), которая изображена на не самой удачной фотографии. Пост в Facebook сопровождала надпись: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность». Скандал вызвал ответ президента Бразилии под этим постом: «Не унижай этого парня, ахахаха».

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