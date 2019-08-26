Москва, , 15:36 — REGNUM

Памятник советским воинам освободителям, расположенный в столице Латвии Риге, не будет снесен, заявил в интервью ТАСС новый мэр города Олег Буров.

«Его ждет следующая судьба: он был, есть и будет. Я хочу сказать: у всех есть радикалы, — сказал Буров. — Я призываю россиян не реагировать на заявления некоторых представителей (латвийских) политических партий. Памятник не будут сносить».

Буров напомнил, что в столице Австрии — Вене — стоит памятник советским воинам-освободителям, где за ним ухаживают и он в хорошем состоянии. Это память о войне, ее нельзя политизировать, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава партии «Согласие» Нил Ушаков руководил администрацией Риги с 2009 года, а в апреле 2019 года он был отстранён от должности из-за «многочисленных финансовых нарушений».

19 августа в Риге состоялись выборы мэра, на которых было представлено два кандидата — Олег Буров (партия «Честь служить Риге») и Виестур Зепс (партия «Для развития Латвии»). Кандидатуру Бурова поддержали 35 депутатов, кандидатуру его оппонента — 12 депутатов.

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