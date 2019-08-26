Владикавказ, , 15:30 — REGNUM

Северная Осетия-Алания готовится к единому дню голосования. В республике 8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Выборы различного уровня состоятся в городе Владикавказе, Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Жителям республики предстоит выбрать пять глав муниципальных образований и 36 депутатов.

В городском собрании Владикавказа на депутатские мандаты претендуют восемь политических партий. Всего зарегистрированы 99 кандидатов. В настоящее время в собрании представлены только четыре партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Патриоты России».