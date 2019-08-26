Киев, , 15:26 — REGNUM

Российская и украинская стороны договорились о дате обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил 26 августа адвокат Валентин Рыбин, защищающий нескольких находящихся на Украине российских граждан.

Он отказался назвать дату обмена, пояснив, что эта информация пока не разглашается. По его словам, окончательные списки обмениваемых лиц пока не утверждены.

«Дата обмена известна, ждем», — сказал Рыбин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что новая информация об обмене удерживаемыми лицами есть, но отказалась сообщить подробности. Подготовку к обмену подтверждает и визит российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Киев 23 августа.

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