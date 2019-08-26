Сеул, , 15:27 — REGNUM

Власти Южной Кореи порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Гонконг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

«В Гонконге продолжаются протесты. Мы обеспокоены безопасностью наших граждан, находящихся или только собирающихся отправиться в Гонконг, в связи с частыми столкновениями демонстрантов с правоохранительными органами», — сообщили в министерстве.

В настоящее время представители министерства наблюдают за ситуацией в Гонконге. Существует вероятность, что в дальнейшем правительство страны может ограничить или запретить въезд в специальный административный район Китая.

По сообщениям гонконгских СМИ, 25 августа полиция Гонконга впервые применила водяные пушки для расчистки баррикад, установленных протестующими. Ранее полиция уже применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Напомним, что массовые протесты, спровоцированные решением местных властей внести поправки в существующий закон «О подозреваемых преступниках, находящихся в бегах», проходят в Гонконге с начала июня.