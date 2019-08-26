Москва, , 15:15 — REGNUM

Пока президент России Владимир Путин не сформулировал свою позицию об организации амнистии к 75-летию Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Никаких решений пока не принималось», — уточнил официальный представитель кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточнил председатель совета Михаил Федотов, после детального обсуждения в совете приступят к детальной проработке одного из вариантов. Пока рано говорить о группах, на которые будет распространяться амнистия, известно только, что, в отличие от прошлых лет, уголовная амнистия не будет дополнена административной.