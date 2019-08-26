Прага, , 15:13 — REGNUM

Как сообщил пресс-секретарь «Чешского радио» Иржи Гошна, Китай не выдал разрешение на гастроли симфонического оркестра «Чешского радио» (SOČR), которые должны были состояться в сентябре 2019 года. Гастроли, которые были приурочены к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, отменяются.

Ранее китайская сторона отменила гастроли ещё двух известных музыкальных коллективов из столицы Чехии — оркестра Пражской филармонии (PKF) и струнного квартета имени Пражака.

По мнению руководства оркестра Пражской филармонии, причиной такой реакции китайцев стало намерение мэра Праги Зденека Гржиба внести изменения в договор о двусторонних связях, который был заключен между Прагой и Пекином. Мэр Праги хочет изъять из текста договора пункт, согласно которому чешская сторона признаёт политику «единого Китая».

Договор был заключен в период полномочий предыдущего мэра столицы Чехии Адрианы Крначовой. Новый мэр неоднократно выражал поддержку тибетским и тайваньским сепаратистам, и угрожает расторгнуть соглашение, если Пекин откажется от исключения пункта из договора.