Сухум, , 15:11 — REGNUM

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что второй тур выборов главы республики пройдет спокойно. Об этом он сообщил 26 августа журналистам после прошедшего первого тура голосования, передает ТАСС.

Рауль Хаджимба

Также Хаджимба заявил о своей уверенности в том, что во втором туре он улучшит свой результат.

Напомним, по итогам прошедших 25 августа выборов президента Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния вышли во второй тур. В первом туре за Хаджимбу было отдано 23,85% голосов избирателей, Квициния — 21,97%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах президента Абхазии лидирует действующий глава государства