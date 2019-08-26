Москва, , 15:15 — REGNUM

Российское руководство следит за ходом президентских выборов в Абхазии и надеется на легитимность процесса. Об этом сообщил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ждут второго тура и надеются, что избирательный процесс пройдет в легитимном русле, заявил он. Наблюдатели из Государственной думы РФ не зафиксировали нарушений в первом туре выборов, который состоялся 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные итоги первого тура выборов в Абхазии таковы: борьба продолжится между действующим президентом Раулем Хаджимбой и главой оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией. Явка составила 66,55%. Второй тур должен состояться в течение двух недель.

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