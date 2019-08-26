Киев, , 15:05 — REGNUM

Армия, язык и вера входят в «формулу независимости» Украины, написал 26 августа бывший президент этой страны Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«На днях в интервью меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня такой формулой является армия, язык и вера», — написал Порошенко.

Он также отметил «огромное количество атак, в том числе со стороны государства-агрессора в информационном пространстве». Также на Украине идет «атака на церковь и армию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что уже в скором времени над Донецком снова будет водружён украинский флаг. Он также отметил, что Киев не прекращает борьбу «за возвращение украинского Донецка».

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