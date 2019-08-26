Фивиццано, , 15:05 — REGNUM

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у итальянского народа за преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны, пишет газета Spiegel.

25 августа Штайнмайер побывал в Тоскане, где принял участие в траурных мероприятиях, посвященных событиям августа 1944 года. Вместе с ним там побывал президент Италии Серджио Маттарелла.

«Сегодня я стою перед Вами в качестве немецкого федерального президента и мне стыдно за то, что немцы сделали с Вами, — сказал Штайнмайер на итальянском языке. — (.) Прошу у Вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами».

Мы, немцы, знаем, какую ответственность несем за эти преступления. Это ответственность, под которой нельзя ставить точку», — добавил он.

В августе 1944 года в тосканской деревне Фивиццано солдаты 16-й танковой гренадерской дивизии СС «Рейхсфюрер СС» жестоко расправились с 400 местными жителями. Это был ответ за убийство 16 немецких солдат партизанами.