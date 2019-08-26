Джакарта, , 15:04 — REGNUM

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Игнасиус Джонан заявил, что все дома в стране должны быть подключены к электросети к концу 2020 года, сообщает информационное агентство Antara.

«Я надеюсь, что в этом году обеспеченность электроэнергией составит 99%, а к концу 2020 года мы достигнем 100%, и все будут наслаждаться светом», — отметил министр энергетики в Джакарте.

Известно, что по состоянию на июль 2019 года электроэнергией обеспечены 98,8% жителей страны.

По словам министра, трудности с обеспечением всех жителей Индонезии электроэнергией связаны с труднодоступностью некоторых районов и минимально развитой там инфраструктурой.

Кроме того, министр энергетики заявил, что у около 600 тысяч человек нет средств для того, чтобы оплачивать электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальное агентство по атомной энергии подписало меморандум о взаимопонимании с электроэнергетической компанией Indonesia Power для сотрудничества в использовании ядерных технологий в энергетическом секторе.

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