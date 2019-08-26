Сухум, , 15:01 — REGNUM

26 августа состоялся телефонный разговор президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Встреча Анатолия Бибилова и Рауля Хаджимбы Presidentofabkhazia.org

Рауль Хаджимба поздравил президента и народ Южной Осетии с Днем международного признания Республики Южная Осетия. «26-е августа стало одним из самых главных праздников в нашем календаре», — отметил Рауль Хаджимба.

Анатолий Бибилов также поздравил президента и народ Абхазии, подчеркнув, что этот день стал символом мужества и стойкости братских народов, отстоявших свое право на свободную и мирную жизнь.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу Цхинвал. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены российские вооруженные силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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