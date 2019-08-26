Москва, , 14:59 — REGNUM

В Кремле в курсе заявлений врача больницы в Архангельской области, который утверждает об отсутствии предупреждения врачей со стороны компетентных органов о радиации после взрыва на военном полигоне. Однако администрация президента РФ не может осуществлять проверку этих сообщений. Об этом сегодня, 26 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Росгидромет указал уровень радиации после ЧП под Северодвинском

«Безусловно, мы видели сообщение о таких заявлениях этого врача, — отметил официальный представитель Кремля. — Я убеждён, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они знают и все факты проверят».

При этом Песков подчеркнул, что сомневаться в этом не стоит.

Напомним, ранее The Moscow Times со ссылкой на персонал Архангельской областной больницы сообщил, что врачей медучреждения якобы никто не уведомил о том, что пострадавшие, которые были доставлены в больницу после взрыва под Северодвинском, заражены радиацией. На следующий день после происшествия ФСБ якобы попросила всех врачей и медсестер, работавших с пострадавшими напрямую, дать подписку о неразглашении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте неподалеку от села Нёнокса Архангельской области произошел взрыв, результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое.

Ранее 26 августа Росгидромет обнародовал данные о составе проб воздуха в Северодвинске, полученных после взрыва на военном полигоне. Радионуклидный состав проб, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы. Именно они, по данным ведомства, стали причиной кратковременного повышения МАЭД 8 августа 2019 года в Северодвинске.

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