Москва, , 14:58 — REGNUM

Иностранные измерительные станции, расположенные неподалеку от военного полигона под Северодвинском, где произошёл взрыв, не передавали сигналов о радиационном загрязнении. Об этом сообщил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал данные Росгидромета о короткоживущих техногенных радионуклидах бария и стронция, обнаруженных в пробах воздуха после ЧП близ Северодвинска. Он напомнил, что профильные ведомства опровергли какую-либо угрозу радиационного загрязнения.

Кроме того, отметил он, ни с одной из мониторинговых станций других государств не поступало никаких сигналов об опасности. Кремль в этом вопросе ориентируется на официальные заключения компетентных структур и экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росгидромете назвали короткоживущие радионуклиды бария и стронция причиной кратковременного повышения радиационного фона 8 августа в Северодвинске. В этот день произошел взрыв при испытании ракетной двигательной установки, унесшей жизни пяти специалистов.

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