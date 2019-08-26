26 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Евразийская интеграция за счёт России — противоречит национальным интересам России ‑ и неизбежно будет отброшена как исторический нонсенс. Точно так же поиск «дружбы любой ценой» с теми странами, кто не скрывает своих лицемерия или враждебности по отношению к России, на деле является не «дружбой», а большой или малой капитуляцией России, отступлением, у которого также нет никакой исторической перспективы.

Редакция ИА REGNUM, , 14:55 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, которому на днях исполнилось 70 лет, уходит в отставку. Об этом сообщают заслуживающие доверия дипломатические источники ИА REGNUM.

Россия

В МИД Г.Б. Карасин курировал направление, которое официально квалифицировалось как одно из самых важных с точки зрения российской внешней политики — отношения со странами СНГ. Хотя бы потому, что оно считалось и считается одновременно одним из наиболее проблемных: конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье, отношения с Грузией, ситуация вокруг Украины, какие-то все время вызывающие вопросы в выстраивании работы с Белоруссией, и не очень простые отношения со странами Средней Азии. Хотя могло казаться, что уж где-где, а на постсоветском пространстве у российской дипломатии должно было получиться больше, нежели на других направлениях. Не получилось ‑ и российская политика в СНГ часто оказывалась провальной. Почему?

Москве, несмотря на свои стратегические преимущества, не удавалось вовремя приспосабливаться и адекватно реагировать на перемены, происходящие в странах СНГ, упреждать их трансформацию в ристалище влиятельных в мире различных сил, в том числе США и ЕС. Карасину так и не удалось найти внутренний баланс для этого противоречия, хотя он предпринимал попытки как-то решать проблемы в двухсторонних отношениях. Безусловно, такая политика не лучшим образом находила отражение в интеграционных процессах, что создавало впечатление того, что МИД России до сих пор так и не выработал долгосрочную политическую линию ни в отношении Содружества, ни в отношении его отдельных стран.

Может быть, это удастся тому, кто придет на смену Карасину, и то в случае, если российская дипломатия перестанет заниматься только «разводом» бывших советских республик, и будет создавать предпосылки для укрепления хотя бы Евразийского экономического союза, дополняя его культурно-образовательным, информационным, научно-техническим, экологическим, а может быть, и военно-техническим сотрудничеством. С другой стороны, евразийская интеграция за счёт России — противоречит национальным интересам России ‑ и неизбежно будет отброшена как исторический нонсенс. Точно так же поиск «дружбы любой ценой» с теми странами, кто не скрывает своих лицемерия или враждебности по отношению к России, на деле является не «дружбой», а большой или малой капитуляцией России, отступлением, у которого также нет никакой исторической перспективы.