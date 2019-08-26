п. Караваево, , 14:54 — REGNUM

Посёлок Караваево под Костромой получил почетное звание «Населённый пункт трудовой славы», — сообщает пресс-служба администрации региона. Караваево стало первым населенным пунктов, удостоенным такого статуса. Звание поселку дали за заслуги в сельскохозяйственной отрасли.

Караваево — родина породы коровы «Костромская». Именно здесь на племзаводе в 1945 году вывели первую в СССР породу крупного рогатого скота. «Костромичку» отличает универсальность, она является мясо — молочной породой.

На сегодняшний день продуктивность молочного стада племзавода «Караваево» на 44% больше, чем в среднем по области. 40 работников совхоза удостоены звания Герой Социалистического Труда, из них 6 — дважды.

В отличии от большинства сел и деревень региона, Караваево растет и процветает. За последние три года здесь появилось три новых улицы, построено 50 частных домов и три многоквартирника, новый детский сад, в планах — новая школа на тысячу мест по нацпроекту.

«Идёт ремонт дворов, устанавливается детское игровое и спортивное оборудование, асфальтируются дороги, модернизируется уличное освещение», — рассказала глава Караваевского сельского поселения Елена Шилова.