Вашингтон, , 14:53 — REGNUM

«Если бы это зависело от Дональда Трампа, саммит G7 уже перестал бы существовать, — пишет испанское издание El Mundo. — Раз уж Трамп счел устаревшими НАТО, ЕС и ВТО, фундаментальные столпы западной безопасности и мировой торговли, что интересного он мог увидеть в неофициальной группе союзников, с которыми он обращается так же, а то и хуже, чем со своими противниками? Разве можно было ждать чего-то разумного от президента, который в прошлую пятницу, пригрозив поднять на 30% тарифы на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов, а на 15% — налоговый сбор с еще 300 млрд, назвал выбранного им же главой Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «худшим врагом», чем китайский лидер Си Цзиньпин?»

Хотя Трамп присутствовал на всех трех саммитах, состоявшихся с момента его избрания в 2016 году, он никогда не признавал ценный вклад G7 в мировую политику, подчеркивает СМИ. И это при том, что благодаря участникам саммита (которые никогда не превращались из группы в организацию) западным державам удалось успешно встретить финал холодной войны, а в 90-х годах завершить уругвайский раунд переговоров и учредить Всемирную торговую организацию.

«Без этого импульса демократия, сейчас находящаяся в явном упадке, не распространилась бы так с 1990 по 2005 год», — напоминает El Mundo.

При этом издание отмечает, что отсутствие на саммите в Биаррице представителей Китая, России и Бразилии, даже в качестве приглашенных лиц, стало для него настоящим испытанием. Трамп, выступавший за приезд Владимира Путина, теперь хочет пригласить его на встречу G7 в 2020 году в США, в то время как Европейский совет предпочитает видеть за столом переговоров нового президента Украины Владимира Зеленского.

Не было консенсуса и по другим вопросам: американская администрация очевидно не разделяла приоритетов Франции на этом саммите, таких как многосторонний подход и защита глобализма, а также не приняла конкретных предложений насчет равенства полов, налога на деятельность цифровых гигантов, нового режима торговли и защиты окружающей среды.