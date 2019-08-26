Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM

В Петербурге назрела необходимость пересмотра системы местного самоуправления, и горожане уже озвучивают этот запрос. Об этом заявил 26 августа политолог, ректор Ленинградского госуниверситета им. Пушкина Станислав Еремеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня среди запросов, которые звучат от горожан, — необходимость реформы системы МСУ. Когда конкретного петербуржца спрашивают про власть, ему трудно понять, кто за что отвечает. А у нас получился разрыв между большими по пространству общегородскими задачами и муниципалитетами», — сказал Еремеев.

Он напомнил, что в Москве и Петербурге сформировалась своя, «особенная» система МСУ по сравнению с остальной страной, где один город уже может считаться муниципалитетом.

«И эта особенность сегодня показала свою сложность. Когда мы нарезали город на очень маленькие пространства, и каждый, даже самый хороший местный депутат, обустраивая свою лагуну, оказывается в ситуации: «А у соседа все по-другому». Стоит задуматься над оптимизацией этой схемы», — заметил Еремеев.

Он обратил внимание и на кадровое обеспечение. Напомним, в Петербурге в более чем сотне местных советов заседают почти 1,5 тыс. депутатов. Почти все они избрались от «Единой России».

«Большой депутатский корпус, с одной стороны, это благо — много людей вовлечено в управление, а с другой стороны — это затраты», — сказал политолог.

«Стойте-стойте-стойте, наши депутаты, в отличие от депутатов других уровней, не получают зарплаты и кабинетов. Как в известном фильме, эти депутаты не стоят ничего. Ничего у них нет, это общественники, это волонтеры», — встал на защиту своих коллег и однопартийцев председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.

Он возмутился тем, что слышит подобные речи от уважаемого эксперта, но Еремеев его энтузиазм не разделил.

«Нет ничего дороже, чем бесплатное. <…> Муниципалы — это власть или не власть?» — откликнулся Еремеев на возражения, но ответа от Беликова не получил.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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