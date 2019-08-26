Москва, , 14:49 — REGNUM

Называть недовольство президента США Дональда Трампа по поводу присутствия России в G7 ссорой не вполне правильно, скорее, речь о рассогласованности политики входящих в организацию стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя ссору Трампа с лидерами стран G7.

«Выступление Трампа вообще выглядит странно — на фоне продолжающейся антироссийской риторики госдепа и Конгресса, введения новых санкций и выхода из многолетних договоров об ограничении вооружений приглашать Россию в этот клуб, из которого, кстати, её исключили по инициативе самих США, немного нелогично.

В то же время не очень понятно, зачем России участвовать в этих встречах — чтобы повысить их статус? Или чтобы Трамп мог пообщаться с Владимиром Путиным не идя на двустороннюю встречу, за которую сразу же будет заклеймен как русский агент

При этом своим «партнерам» по G7 Трамп отвел роль статистов — сам их заставлял ужесточать санкции, а теперь, просто потому, что ему так захотелось, заставляет делать поворот оверштаг. При этом за время с момента исключения из восьмерки многие её участники смогли выстроить разные линии двусторонних отношений с Россией, и для многих присоединение к предложению Трампа было бы минусом.

Так, японский премьер ведет свой торг с Россией, в котором прорыв дипломатической изоляции — один из козырей, Германия благодаря Минскому формату повысила свой статус в международной политике, поэтому перенос центра тяжести в восьмерку — это понижение её веса. Великобритания освоила роль главной жертвы российского коварства и главного обличителя России, и с этого шеста просто тихо слезть было бы уж совсем стыдно.

К тому же надо учитывать, что Меркель и Туск приготовились на выход, и им нет никакого смысла облегчать взаимодействие с Россией или США тем, кто сменит их на посту. В общем, отсутствие каких-то внятных решений на прошедшей встрече это даже не про Россию — это про то, что G7 — отживший формат.

В качестве площадки для обсуждения вопросов ведущими странами по адекватности представительства ей не тягаться с G20, но это уже и не такой междусобойчик, который легитимизирует в глазах мира политику США, поскольку их лидерство, как и единство внутри «шестерки» уже давно не безоговорочно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении в G7 России.

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