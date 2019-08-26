Вильнюс, , 14:46 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис может воспользоваться больничным отпуском до 4 октября. Соответствующий декрет сегодня, 26 августа, подписал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его заменять сможет министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Ранее Сквернялис сам сообщил о перенесённой в середине августа операции, а сегодня о том, что медицинские процедуры не позволят ему участвовать в запланированных мероприятиях.

Он не стал конкретизировать, с чем именно связаны проблемы со здоровьем и подчеркнул, что никаких комментариев для СМИ на эту тему не будет. «Верю, что преодолею и этот вызов», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

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