Москва, 26 августа 2019, 14:44 — REGNUM
Для обсуждения вопросов мировой политики и экономики России достаточно таких форматов, как G20, Совет безопасности ООН и двусторонних отношений, в то время как в «Большой семёрке» РФ заинтересована не очень сильно, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа вернуть РФ в состав «Большой семёрки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не отвергает разные форматы общения с другими странами, включая G8, однако навязывать своё участие никому не
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