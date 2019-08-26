Москва, , 14:44 — REGNUM

Для обсуждения вопросов мировой политики и экономики России достаточно таких форматов, как G20, Совет безопасности ООН и двусторонних отношений, в то время как в «Большой семёрке» РФ заинтересована не очень сильно, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа вернуть РФ в состав «Большой семёрки».

«Большого смысла для РФ в этом формате нет, — сказал политолог. — Для обсуждения вопросов мировой экономики и политики лучше подойдёт формат «Большой двадцатки». Для обсуждения глобальных проблем есть Совет безопасности Генеральной ассамблеи ООН. Для обсуждения региональных проблем есть целый ряд других форматов. Для обсуждения более частных проблем есть формат двусторонних отношений. Поэтому по большому счёту не Россия должна быть заинтересована в восстановления формата «Большой восьмёрки», а сами члены «Большой семёрки», которым нужен диалог с Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не отвергает разные форматы общения с другими странами, включая G8, однако навязывать своё участие никому не

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