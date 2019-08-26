Москва, , 14:43 — REGNUM

В случае, если продлить срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не удастся, то последствия будут «достаточно губительными». Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет нанесен урон стратегической стабильности, — сказал Песков. — Фактически мы все, я имею в виду человечество, мы останемся без единого документа, который регулировал бы эту область».

По словам представителя Кремля, Вашингтон пока не сообщает о готовности либо неготовности вести переговоры о соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года. К февралю 2018 года стороны должны были сократить свой арсенал до 1550 ядерных боеголовок, а также 700 межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок.

Читайте также: Москва указала на развал Вашингтоном очередного договора по вооружениям