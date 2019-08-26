Чита, , 14:40 — REGNUM

Власти Забайкальского края обнародовали подробности рабочей встречи министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с медицинским персоналом и главой региона Александром Осиповым, который ранее обращал внимание федерального профильного ведомства на серьёзные кадровые проблемы, существующие в первичном медицинском звене Забайкалья.

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«В регионе есть база, которая может наращивать человеческий капитал и улучшать квалификацию медицинских работников и врачей. Это одна из старейших в стране Читинская медицинская академия с сильным профессорско-преподавательским составом, с полным набором факультетов и кафедр», — заявила Вероника Скворцова.

По словам министра, государством поставлена задача — увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет и более.

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Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Приморского федерального округа. С этого времени на эти территории стали распространять все преференции, положенные дальневосточникам. Забайкалье активно включилось в реализацию национальных проектов и получает средства на развитие здравоохранения по программе развития Дальнего Востока.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые о том, что продолжительность жизни в России в первом полугодии 2019 года составила 73,7 года и что это на 0,8 года больше, чем шестью месяцами ранее, Вероника Скворцова сообщила в августа 2019 годана совещании в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

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