Бангкок, , 14:26 — REGNUM

Мэр индонезийского города Паданг Махьельди Аншарула выступил на пятом форуме мэров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд) с темой «Стимулирование местных действий для устойчивого роста», сообщает информационное агентство Antara.

Мэр Паданга затронул в своей речи моменты, которые касаются развития туристических объектов и смягчения последствий стихийных бедствий, потому что город Паданг является одним из туристических направлений в Индонезии.

«Паданг развивает информационные технологии на случай стихийных бедствий, чтобы оповестить туристов, менеджеров по туризму, сотрудников отелей и жителей города Паданг», — отметил мэр города.

Напомним, форум мэров АСЕАН был сформирован в 2011 году, чтобы показать важность местного вклада в региональную интеграцию стран Юго-Восточной Азии.