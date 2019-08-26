Сеул, , 14:31 — REGNUM

В Сеуле прошла встреча второго замглавы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо и председателя Комитета содействия развитию ОЭСР Сюзанны Мурхед. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух сторон обсудили пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и Комитетом содействия развитию.

Известно, что Сюзанна Мурхед высоко оценила помощь Южной Кореи международному сообществу, после присоединения к Комитету в 2010 году, и подчеркнула ее важность в быстро меняющихся условиях.

Известно, что в конце года власти страны намерены провести ряд мероприятий, посвященных 10-летию со дня присоединения к Комитету содействия развитию.

Так же, 26 августа, председатель Комитета содействия развитию ОЭСР назвала плюсы и минусы помощи Южной Кореи на мероприятии, организованном совместно с МИД Южной Кореи и Корейским агентством по международному сотрудничеству.

Кроме того, Сюзанна Мурхед выразила благодарность правительству Южной Кореи за вклад в деятельность Комитета, а также призвала уделить внимание проблеме гендерного равенства.

Председатель Комитета содействия развитию Сюзанна Мурхед прибыла в Южную Корею 25 августа, вернется обратно в Великобританию — 27 августа.