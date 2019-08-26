Кейптаун, , 14:37 — REGNUM

В ЮАР создали целевую группу для срочного изучения путей предотвращения распространения вспышки африканской чумы свиней. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства сельского хозяйства страны.

С апреля 2019 года вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в четырех южноафриканских провинциях. Болезнь неизлечима у свиней, но безвредна для человека.

Министр сельского хозяйства ЮАР Токо Дидиза встретился с должностными лицами из пострадавших провинций, чтобы найти пути предотвращения появления новых очагов заболевания. Целевая группа была направлена на борьбу с распространением болезни, говорится в сообщении министерства.

Дидиза призвал свиноводов обеспечить изоляцию и забой зараженных животных под наблюдением уполномоченных лиц.