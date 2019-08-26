Сеута, Испания, , 14:15 — REGNUM

Власти Испании снимут колючую проволоку с пограничных стен в своих североафриканских полуанклавах, чтобы не подвергать опасности нелегальных мигрантов, пишет газета El Pais 26 августа.

Реконструкцию защищающих Сеуту и Мелилью стен планируется осуществить до конца 2019 года. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заверил, что со стен будет снято заграждение из колючей проволоки. Речь идет об «обеспечении безопасности границ менее жестокими средствами». Власти пришли к выводу, что колючая проволока не является сдерживающим средством и при этом наносит повреждения тем, кто пересекает стену. Проволока будет снята в том числе из соображения защиты несовершеннолетних.

Вместо шестиметровой стены появится новое заграждение, состоящее из трех секций высотой по три метра каждая. Высота всей конструкции составит 10 метров. Кроме того, граница будет оснащена новыми видеокамерами. Реконструкция пограничной стены обойдется в €32,7 млн. Правительство Испании надеется, что три четверти расходов удастся покрыть из средств Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, граница в Сеуте и Мелилье подвергается регулярным атакам нелегальных мигрантов из субсахарского региона. Они совершают прорывы границы по несколько десятков или сотен человек, перебираясь через шестиметровую стену. Попавших на территорию Испании не выдворяют за границы, а направляют в центр приема беженцев. По данным Гражданской гвардии Испании, за этими штурмами границы стоит организованная преступность.

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