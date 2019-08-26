Вильнюс, , 14:12 — REGNUM

Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 26 августа, выступило со специальным заявлением о непризнании выборов в Абхазии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В нём также заявляется, что заявление, кроме Литвы, подписали министерства иностранных дел ещё 14 государств: США, Великобритании, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Ирландии, Польши, Чехии, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии и Украины.

В нём также говорится о непризнании и прошедших ранее парламентских выборов, высказывается поддержка «территориальной целостности Грузии» и осуждается Россия, которую авторы заявления призывают выполнять «обязательства мирного соглашения от 12 августа 2008 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным результатов голосования президентских выборов в Абхазии, которые состоялись 25 августа, действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур выборов президента с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно.