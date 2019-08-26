Москва, , 14:10 — REGNUM

НАТО существенно отстает от России в стратегическом контроле над Арктикой — такой вывод сделало норвежское издание aldrimer.noпосле окончания масштабных учений Северного флота на границе Баренцева и Норвежского морей. По словам норвежских журналистов: «Это была крупнейшая морская демонстрация силы с российской стороны на Севере за последние 40 лет».

В учениях приняло участие от пяти до десяти российских подводных лодок, среди которых новейшие «Ясень» К-560 «Северодвинск» и К-561 «Казань». Со стороны НАТО для их обнаружения были задействованы три американских патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon, которым помогали два канадских CP-140 и пара норвежских самолетов наблюдения P-3C Orion. Однако все усилия при патрулировании оказались тщетны. Этим самолетам наблюдения не удалось обнаружить ни одной русской субмарины.

Автор статьи считает, что в ходе учения Северный флот отрабатывал задачи по возможному отсеканию линий снабжения между США и Европой, что может заставить США и НАТО отказаться от действий севернее Фареро-Исландского рубежа (линии противолодочной обороны НАТО между Великобританией, Исландией и Гренландией). Еще одной важной целью российского Минобороны он называет анализ противодействия альянса на тактику российского ВМФ.

Издание делает общий вывод о том, что продемонстрированная мощь российских подлодок, способная нанести огромный урон ВМФ и другим целям НАТО, вызывает большую озабоченность в Пентагоне.

Ранееминистр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявлял о том, что Россия становится все более напористой, и вооруженные силы Норвегии, в свою очередь, будут внимательно наблюдать за военной активностью России во время учений.

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