Москва, , 14:08 — REGNUM

Страны ЕС, входящие в «Большую семёрку», опасаются девальвации своих позиций в G7 в том случае, если туда вернётся РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы президента США вернуть РФ в «Большую семёрку», которые наталкиваются на противодействие со стороны европейских стран.

«С точки зрения Евросоюза, присутствие России в «Большой семёрке» по сути девальвирует позиции её европейских участников, — считает Шаповалов. — «Большая семёрка» в таком случае превращается в диалоговую площадку между США и Россией, а европейские страны начинают играть второстепенную роль. Именно эта возможность девальвации позиции европейских участников «Большой семёрки» вызывает их возражения. А оформлено это всё морализаторской позицией, связанной с тем, что РФ якобы нарушает какие-то нормы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не делала и не собирается делать никаких обращений о возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием Москвы. По словам Лаврова, «жизнь уже в общем-то ушла далеко вперёд».

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