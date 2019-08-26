Москва, 26 августа 2019, 14:08 — REGNUM
Страны ЕС, входящие в «Большую семёрку», опасаются девальвации своих позиций в G7 в том случае, если туда вернётся РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы президента США вернуть РФ в «Большую семёрку», которые наталкиваются на противодействие со стороны европейских стран.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не делала и не собирается делать никаких обращений о возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием Москвы. По словам Лаврова, «жизнь уже в общем-то ушла далеко вперёд».
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