Ереван, , 14:00 — REGNUM

Германия завершила внутригосударственные процедуры ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией. Об этом написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что соглашение между ЕС и Арменией вступило в силу на временной основе с 1 июня 2018 года. Ереван уже ратифицировал документ, который в настоящее время проходит стадию согласования в странах ЕС.

Напомним, соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией было подписано 24 ноября 2017 года. Германия стала 16-й страной, ратифицировавшей соглашение.