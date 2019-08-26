Сухум, , 13:52 — REGNUM

Голосование во втором туре выборов президента Абхазии в Стамбуле проводиться не будет, сообщил 26 августа на брифинге в Международном пресс-центре председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, передает «Абхазия-Информ».

Напомним, 25 августа избирательный участок в Стамбуле не был открыт. Точные причины случившегося Гогия пока не озвучил. По поводу организации повторного голосования в Москве и Черкесске окончательное решение ЦИК примет позже.

Во второй тур выборов президента по результатам голосования 25 августа вышли действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно.

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