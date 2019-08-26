Джакарта, , 13:50 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что проведение национальной недели спорта в индонезийской провинции Папуа в 2020 году укрепит единство в стране, сообщает информационное агентство Antara.

«Я хочу напомнить вам, что национальная неделя спорта — это не просто спортивное соревнование. Это наша общая арена, чтобы укреплять дух братства, единство и целостности», — заявил президент Джоко Видодо в Джакарте.

Ожидается, что мероприятие состоится с 9 по 21 сентября 2020 года. Это будет крупнейшим спортивным событием в Индонезии, в котором примут участие десятки тысяч спортсменов и официальных лиц из 34 провинций по всей стране.

«Я прошу соответствующих министров и губернатора провинции Папуа отслеживать и проверять как идет подготовка к неделе спорта в Индонезии, проводить периодические оценки проблем и прогресса, достигнутого на местах», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении вице-президента страны объявил о расположении новой столицы Индонезии.

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