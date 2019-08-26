Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM

В Казахстане секретарем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») назначен Габидулла Оспанкулов. Об этом 26 августа написал заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

Зампредседателя партии отметил, что кандидатура секретаря согласована с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Байбек считает, что знания и опыт Оспанкулова позволят усилить идеологическую политику партии.

Отметим, до назначения секретарем партии «Нур Отан» Габидулла Оспанкулов занимал должность заместителя акима (главы) Западно-Казахстанской области по социальным вопросам.

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