Москва, , 13:44 — REGNUM

На данный момент самым большим риском для российской экономики и российского бизнеса в частности, станут не столько новые санкции «по делу Скрипалей», сколько угрозы разрастающегося по всему миру внешнеторгового и валютного противостояния и уже не только США и КНР, а намного более широким фронтом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Паника глобальных инвесторов, которая разразилась после пятничных мер Китая, а точнее после его заявления о возможном новом витке новых внешнеторговых пошлин в отношении США, привела мировой рынок международного капитала и валютный рынок следом, в хаос. Меры по девальвации со стороны правительства Китая привели курс китайский национальной валюты — йюаня — до 11-летнего минимума на материковом валютном рынке.

Прошлая пятница (23 августа) сказалась практически на всех валютах развивающихся стран, но для курса российского рубля может появиться новый триггер — формат международного диалога G-8. Крайне символично, что президент США Дональд Трамп в выходные поссорился с лидерами стран участниц формата G-7, как раз, из-за вопроса о возвращении России к международному диалогу в этом формате.

Россия нужна международным лидерам в качестве одного из ведущих переговорщиков с Китаем, это как минимум необходимо Америке, которая крайне сильно буксует в процессе внешнеторгового и валютного противостояния с КНР. Логично предположить, что именно Россия видится в глазах Трампа, как один из важнейших «теневых переговорщиков» между им и председателем КНР Си Цзиньпином.

Так что санкции санкциями, а мировая политика, это мировая политика, и санкции тут имеют скорее побочный эффект. Ведь не для кого не секрет, что так или иначе при необходимости на них, наверное, сами же американцы и будут закрывать глаза, как на закупки СПГ у российской нефтегазовой компании «НОВАТЭК», главное, чтобы это было на пользу американскому бизнесу.

Таким образом есть две стороны медали, официально политическая шумиха вокруг санкций и прочей шелухи, включая Скрипалей и прочий бред, а с другой стороны есть Китай, с которым без привлечения России всем мировым странам разговаривать трудно, и в первую очередь именно США.

И вот тут-то дилемма: или санкции, или диалог, что из этого важнее? Как видно из действий Трампа, ему важно выиграть схватку с КНР. Скорее всего, Россия будет очень шатко балансировать между этими новыми санкциями и необходимостью международной интеграции по большинству внешнеполитических и экономических вопросов.

Причём чем сильнее будут расходиться позиции официальных Вашингтона и Пекина, тем сильнее за стол переговоров будут звать Россию. В перспективе все эти санкции сами по себе, конечно, когда-нибудь, а отживут, но портить внешний фон диалога могут крайне долго», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа 2019 года вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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