Кигали, , 13:55 — REGNUM

Гражданам Руанды по-прежнему настоятельно не рекомендуется ездить в Уганду даже после того, как президенты Йовери Мусевени и Пол Кагаме в среду, 21 августа, подписали соглашение о прекращении напряженности в отношениях между странами. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра Руанды по делам Восточной Африки Оливье Ндухунгире.

В интервью Daily Monitor министр Ндухунгире сказал, что руандийцы не должны ездить в Уганду «до тех пор, пока все руандийцы», предположительно находящиеся под арестом в Уганде, не будут освобождены.

«Мы просим освободить всех руандийцев, которые были незаконно задержаны. Если они будут освобождены, мы отменим рекомендации по воздержанию от поездок. Но пока мы по-прежнему настоятельно рекомендуем руандийцам не ездить в Уганду», — сказал он.

Напомним, что президенты Мусевени и Кагаме подписали меморандум о взаимопонимании в столице Анголы, Луанде. Соглашение состоит из семи пунктов, в числе которых — свободное перемещение товаров и людей через границы.

В феврале Руанда закрыла границу с соседней Угандой и заблокировала въезд угандийских грузовых автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде заблокировали онлайн-доступ к руандийской газете