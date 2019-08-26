Хемниц, Германия, , 13:33 — REGNUM

25 августа в саксонском Хемнице (Германия) состоялись мероприятия, посвященные годовщине убийства местного жителя Даниэля Х. в потасовке с мигрантами, передает канал n-tv.

Выступающая против миграции организация Pro Chemnitz пригласила жителей города на демонстрацию, к которой присоединились несколько сотен человек. Изначально организация заявила о тысяче участников. Но в 2018 году Pro Chemnitz была классифицирована в отчете спецслужб как праворадикальная, поэтому, вероятно, не все желающие решились приняли участие.

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Кроме того, власти решили провести одновременно крупные мероприятия, которые могли бы отвлечь местных жителей от демонстрации. В эти выходные прошел трехдневный фестиваль, который в общей сложности посетили 67 тыс. человек. А в столице Саксонии Дрездене под эгидой организации «Неделимые» (Unteilbar) состоялся митинг против ксенофобии с участием 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа 2018 года в Хемнице в ссоре с молодыми мигрантами был убит местный житель. За этим в Хемнице последовали крупные акции протеста против принятия мигрантов, которые были жестко подавлены федеральными властями. После этого был уволен глава Федеральной службы защиты Конституции Германии Ханс-Георг Маасен, выразивший сочувствие протестующим.

22 августа 2019 года за непредумышленное убийство к девяти с половиной годам лишения свободы был приговорен один из двух фигурантов потасовки, 24-летний мигрант из Сирии.