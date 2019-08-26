Челябинск, , 13:28 — REGNUM

В мэрии Челябинска назначен новый вице-мэр по градостроительству. Им стал уроженец Челябинской области Владимир Шамне, объявила врио главы города Наталья Котова на аппаратном совещании.

Новый чиновник имеет квалификации экономиста и инженера. Работал в компании «Мечел», в налоговой инспекции, а также в столичных бизнес-структурах.

Кроме того, Шамне курировал в Красноярском крае и Амурской области строительство промышленных объектов. Котова выразила надежду на то, что он займёт в мэрии своё место, и призвала коллег помогать ему.