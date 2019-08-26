Сеул, , 13:38 — REGNUM

Правительство Южной Кореи совместно с представителями Совместной демократической партии решили выделить 2 трлн вон (~$1,64 млрд) на противодействие мерам Японии по ограничению экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

По их словам, данное решение было принято на совместном заседании посвященном проекту бюджета на 2020 год.

Кроме того, правительство и правящая партия приняли решение выделить больше средств, направленных на борьбу с мелкой пылью. Также на 1 трлн вон (~$824 млн) будут увеличены субсидии на повышение эффективности страхования здравоохранения.

Также средства будут выделены на увеличение количества рабочих мест и на реализацию программ социального жилья.

Напомним, что 23 августа министр финансов страны Хон Нам Ки заявил, что проект бюджета на 2020 год будет увеличен на 9%, до 513 трлн вон (~$422,67 млрд). Правительственный проект бюджета будет представлен Национальному собранию 3 сентября.