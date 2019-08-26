Эль-Кувейт, , 13:50 — REGNUM

Эмир Кувейта, которому в июне исполнилось 90 лет, впервые появился на публике после возникших проблем со здоровьем на встрече с наследным принцем страны. Об этом сообщает 26 августа агентство Associated Press.

Кувейтское государственное информационное агентство KUNA опубликовало изображения шейха Сабаха аль-Ахмада Аль-Сабаха, старейшего монарха на планете.

Шейх Сабах выглядел здоровым и дал краткое интервью.

18 августа в Кувейте подтвердили, что эмир перенес «рецидив» некоего заболевания. Подтверждение последовало после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что он «молится о скорейшем выздоровлении Эмира», не уточнив, что случилось.

Шейх Сабах пришел к власти в 2006 году, а в 2008 году официально стал эмиром Кувейта.