Москва, , 12:48 — REGNUM

Для США диалог с Россией жизненно важен, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран G7, которые не поддержали его идею вернуть Россию в состав «Большой семёрки».

«Ни о каких тёплых отношениях здесь речь не может идти в принципе, — сказал Шаповалов. — Трамп жёсткий и рациональный делец, и все его действия, какими бы позитивными они ни казались, напрямую увязаны с теми или иными интересами США. Очевидно, что для США жизненно важен диалог с Россией. Есть огромное количество тем, начиная от ядерной проблематики и заканчивая конкретными региональными конфликтами, в которых США и Россия должны как минимум сверять часы, а лучше вести полноценный диалог по данным вопросам».

Кроме того, Шаповалов отметил, что «Большая семёрка» для США — достаточно удобный формат ведения диалога с Россией, особенно с учётом того, что в этом диалоге остальные члены «семёрки» будут на стороне США и Россия будет в одиночестве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении в G7 России. Эту новость распространило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Глава Белого дома отметил, что «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи».

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