Анкара, , 12:42 — REGNUM

Поставки второго дивизиона российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию начнутся с завтрашнего дня, 27 августа. Об этом заявил министр обороны республики Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu .

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«С 27 августа начнутся поставки в Турцию компонентов второй батареи российского ЗРК С-400», — уточнил глава военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Турции четырёх дивизионов ЗРК С-400 на сумму 2,5 млрд долларов Россия подписала в 2017 году. Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года и завершился 25 июля. Эта сделка между Москвой и Анкарой вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot.

На днях представитель госдепартамента США заявил, что предложение Вашингтона о продаже Турции противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 прекратило действовать.

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