Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM

В Екатеринбурге во время празднования Дня народов Среднего Урала будут работать 30 национальных подворий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Жителям и гостям областного центра представят развлекательные программы и спортивные мероприятия. Также во время праздника будут работать национальные ремесленные мастерские, а торжества будут сопровождаться выступлением творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в рамках празднования Дня народов Среднего Урала пройдут 1 сентября в Екатеринбурге на площадке парка «Таганская слобода». Праздничная дата была учреждена в 2002 году, и торжества пройдут в 17-й раз.

Напомним, что на территории Свердловской области проживают представители 160 народов.

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