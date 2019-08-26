Сеул, , 12:36 — REGNUM

26 августа в столице Южной Кореи прошла встреча президента страны Мун Чжэ Ина и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили двусторонние отношения, а также политическую ситуацию в регионе.

Президент Южной Кореи призвал правительство Эфиопии оказать поддержку денуклеаризации КНДР и установления мира на Корейском полуострове.

Кроме того, Мун Чжэ Ин высоко оценил роль Абий Ахмеда Али в установлении мира в Восточной Африке, включая улучшение отношений с Эритреей и решение проблем Судана.

В свою очередь, премьер-министр Эфиопии оценил работу правительства Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове.

В рамках встречи, представители двух стран также сошлись во мнении, что необходимо укреплять двусторонние отношения, а также расширять сотрудничество в различных областях, таких как торговля, инвестиции, лесное хозяйство и экология.

Кроме того, представители двух стран подписали пять документов.

Премьер-министр Абий Ахмед Али прибыл в Южную Корею по приглашению Мун Чжэ Ина 25 августа, вернется обратно в Эфиопию — 27 августа. Известно, что последний раз главы правительства африканской страны посещали Сеул в 2011 году.