Москва, , 12:27 — REGNUM

Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину. Прямая трансляция переговоров ведется на сайте МИД России в Facebook.

«Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту России Владимиру Путину», — сказал Аугушту, передавая послание Лаврову.

По словам министра, цель его визита — рассмотрение вопросов двусторонних отношений, а также то, как выполняются указания, которые были даны во время визита Жоау Лоуренсу в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече Лавров подчеркнул, что между двумя странами сложился «прекрасный политический диалог», а также есть «очень хорошие планы в торгово-экономической сфере, где намечено много перспективных совместных проектов».

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