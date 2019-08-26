Киев, , 12:27 — REGNUM

Парламент Украины может перейти на новую систему голосования «Рада-4» примерно через полгода, заявил прессе сегодня. 26 августа, представитель президента Украины в Раде, будущий народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

При этом Стефанчук объяснил, что собственно от депутатов в этом вопросе зависит немного.

«Это вопрос технический… надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду… Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования», — сказал представитель Зеленского.

Он также уточнил, что сейчас идут переговоры с Институтом прикладной математики и с юридическими службами, которые должны подготовить изменения в регламенте, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием новой системы.

Также Стефанчук заявил, что система «Рада-4» — это не т.н. «сенсорная кнопка», а реакция на отпечаток пальца.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Стефанчук заявлял, что технически свой ресурс система «Рада-3» исчерпала еще в 2008 г., и за этот период истекли все гарантии возможности голосования и технического обеспечения.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не раз публично заявлял, что его политическая сила делает все, чтобы исключить «кнопкодавство» (голосования одним депутатом вместо коллег) в Верховной раде нового созыва.